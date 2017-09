Content marketing dla HR

Nie ma w nim miejsca na działania typowo sprzedażowe i agresywne komunikaty wprost nawołujące do zakupu. Content marketing wsłuchuje się w potrzeby odbiorców i reaguje na nie za pomocą wartościowych treści. Daje czytelnikom to, czego aktualnie poszukują.

Content marketing to sztuka komunikacji. Jeżeli umiejętnie ją poprowadzisz, zaczniesz sprzedawać. Ale bez sprzedawania!

Użyteczna i merytoryczna treść przyciąga uwagę, wzbudza zainteresowanie i pozwala budować długotrwałe relacje. Między innymi z tego względu właśnie content marketing doskonale odnajduje się w świecie HR, który jest mocno ukierunkowany na dzielenie się wiedzą ekspercką, rozwój oraz wymianę doświadczeń.

Content marketing w HR - co możesz zyskać tworząc wartościowe treści?

Wysokiej jakości treść to dowód profesjonalizmu. Budowanie pozycji eksperta jest w środowisku HR niezwykle ważne. Publikując teksty, które są poszukiwane przez Twoich klientów, zapraszasz ich do długofalowej relacji, wzmacniasz więź i stajesz się w ich oczach godnym zaufania ekspertem. Zainspirowani czytelnicy chętnie powracają, utrzymują kontakt i sięgają po większą dawkę wiedzy oraz informacji. Użyteczne i angażujące treści pozwalają prowadzić dialog. Twoi odbiorcy mogą przecież komentować artykuły, podejmować dyskusje i wyrażać własne opinie.

Jak content marketing działa w środowisku HR? Jeżeli prowadzisz agencję pośrednictwa pracy lub doradztwa personalnego, warto, abyś zbudował wizerunek eksperta w oczach Twoich potencjalnych klientów, partnerów biznesowych i współpracowników. Content marketing daje do tego wiele okazji. Możesz prowadzić własnego bloga eksperckiego i za pomocą przydatnych artykułów udzielać niezbędnych porad oraz wskazówek. Możesz dzielić się własnymi spostrzeżeniami, mówić o stosowanych rozwiązaniach i najnowszych trendach w branży HR. Opowiadaj, edukuj, zachęcaj do interakcji. Profiluj przekaz, w zależności od tego, do jakiej grupy docelowej zamierzasz dotrzeć.

Wartościowe i angażujące treści budują zaangażowanie i przyciągają nowych odbiorców. Cały sekret content marketingu polega na tym, że wykorzystuje on inbound marketing, a więc strategię, która sprawia, że Twoi klienci trafiają do Ciebie sami. Dzięki merytorycznym treściom możesz skutecznie budować przewagę konkurencyjną. Wystarczy, że tworzony przez Ciebie content odpowie na potrzeby Twoich odbiorców. Skupisz tym samym ich uwagę i naturalnie przywiążesz do swojej marki.

Jeżeli chcesz się wyróżnić na rynku, dotrzeć do potencjalnych klientów i pozostać w ich świadomości na dłużej - zbuduj wizerunek eksperta w branży HR poprzez tworzenie merytorycznych i angażujących treści!

