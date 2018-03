Ocena pracowników - czemu służy i jak należy jej dokonywać?

Ocenianie pracowników to jeden z najważniejszych elementów zarządzania w każdej firmie, rozumiany przede wszystkim jako długotrwały i zintegrowany proces ewaluacji pracy wykonywanej przez pracownika w odniesieniu do oczekiwań stawianych przez organizację, w oparciu o ustalone wcześniej kryteria. Ocena pracowników to nic innego jak wyrażenie w formie ustnej lub pisemnej opinii o pracownikach, wartościowanie ich cech osobowych, a także zachowań i efektów pracy. W pełni zobiektywizowana ocena jest działaniem niezwykle trudnym i skomplikowanym, ale jej wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie we wszystkich etapach zarządzania ludźmi. Warunkiem jest tylko poprawne zorganizowanie procesu oceniania. Jak zatem dokonywać oceny pracowniczej?